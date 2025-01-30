Meta согласилась выплатить Трампу 25 млн долларов

Принадлежащая Марку Цукербергу компания Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск о блокировке аккаунта политика в социальной сети Facebook после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Как сообщила пресс-служба Meta, 22 миллиона из этой суммы пойдут в фонд президентской библиотеке Трампа, остальное – на судебные издержки и другие выплаты. При этом компании не придется признавать себя виновной.

В последнее время Цукерберг прилагает значительные усилия, чтобы наладить отношения с Трампом. В ноябре он встретился с новоизбранным президентом в поместье Трампа в штате Флорида. В январе основатель Facebook стал почетным гостем церемонии инаугурации.

Meta пересмотрела политику проверки фактов, которую многими воспринималась как цензура. Также была заморожена программа разнообразия и инклюзивности.