Из-за праздника Песах "Битуах Леуми" выплатит часть пособий раньше обычного

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") в связи с праздником Песах в этом месяце выплачивает пособия раньше обычного. Пособия по безработице и по обеспечению прожиточного минимума были выплачены 8 апреля вместо 12 числа.

Будут также раньше выплачены пособия по старости, по потере кормильца, по инвалидности, пособия на ребенка-инвалида, пособие на особые услуги для инвалидов, пособия на передвижение, пособия пострадавшим на производстве, алименты, пособия по уходу, реабилитации и пособия узникам Сиона. Деньги будут переведены 23 апреля вместо 28 числа.

Дотации для неработающих эвакуированных ("маанак хелеф автала"), которые обычно выплачиваются между 15 и 20 числом каждого месяца, будут выплачены 14 апреля.

Чтобы проверить, поступили ли деньги на ваш счет, зайдите в личный кабинет на сайте "Битуах Леуми". График платежей публикуется на сайте ведомства по адресу https://www.btl.gov.il/benefits/General/Pages/tashlumim.aspx.