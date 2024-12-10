Moovit посчитала, сколько дней жизни израильтяне тратят на ожидание автобуса

Согласно данным компании Moovit, отслеживающей движение общественного транспорта и предоставляющей платформу для оплаты проезда не только израильтянам, но и полутора миллиардам пассажирам по всему миру, среднестатистический израильский пассажир провел на автобусных остановках в 2024 году 4,5 дня.

Израиль был включен компанией в исследование в качестве единого города, и занял 17-е место из 50 крупных городов по среднему времени ожидания автобуса.

Меньше всего автобуса ждут жители Парижа (в среднем 10 минут). Также в числе лидеров – Лима (Перу) и Медельин (Коломбия), в которых ждать автобуса приходится 11 минут. В Израиле среднее время ожидания – 13 минут.

Замыкают список такие города, как Майами (21 минута), Неаполь (22 минуты), а на последнем месте – мексиканский Монтеррей, где автобуса в среднем ждут 25 минут.

Средняя длительность поездки в автобусе в Израиле – 49 минут (включая путь до остановки и от остановки).

Доля поездок с ожиданием менее 5 минут составляет в Израиле 59%, а доля поездок с ожиданием более 20 минут – 5%. Это позволило Израилю занять 20-е место в рейтинге по этому показателю. Для сравнения, в лидере рейтинга, Париже, 73% пассажиров садятся в автобус менее чем через 5 минут, и только 4% ждут более 20 минут.