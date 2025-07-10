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Экономика

Kimberly Clark и Procter & Gamble уменьшили число подгузников в упаковках, чтобы не повышать цены

Цены
время публикации: 10 июля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:11
Kimberly Clark и Procter & Gamble уменьшили количество подгузников в упаковках, чтобы не повышать цены
AP Photo/Rich Pedroncelli

Ведущие мировые производители подгузников Kimberly Clark и Procter & Gamble в очередной раз уменьшили количество подгузников в упаковках, что позволяет им повысить прибыльность без повышения цен.

Как сообщает портал ynet, количество подгузников в упаковке Huggies Freedom Dry 3 сократилось с 48 до 46, а в упаковке Huggies Extra Care 3 – с 44 до 40 штук. То же самое наблюдается и в упаковках размеров 4, 4+, 5, 5+ и 6, которые "похудели" на 2-4 подгузника.

Такое же сокращение объемов произошло с подгузниками "Титулим Премиум" и подгузниками для взрослых Depend, также принадлежащими Kimberly Clark.

Кроме того, упаковки влажных салфеток Huggies содержат теперь 56 салфеток вместо 64.

P&G, по данным портала, сократил объем упаковок Pampers Premium.

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