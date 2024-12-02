Подгузники, огнетушители, медтехника: минэкономики добавляет в израильские стандарты 25 директив ЕС

Министр экономики и промышленности Нир Баркат представил на утверждение экономической комиссии Кнессета полный список директив Европейского союза, охватывающих все официальные израильские стандарты, подпадающие под реформу "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля"

На этапе законодательного процесса, завершившегося в августе с принятием закона, министерство выявило 22 европейских регламента, которые применялись к тысячам товаров, импортируемых в Израиль.

Тогда же минэкономики обязалось до конца года представить полный список директив ЕС, имеющих отношение к импорту в Израиль. По завершении тщательной и всесторонней профессиональной работы и создания специализированного экспертного центра, были добавлены еще 25 европейских директив.

Таким образом, реформа, которая вступит в силу с 1 января 2025 года, внедряет в израильское законодательство 47 директив европейского союза касательно стандартизации товаров.

Добавленные директивы ЕС покрывают десятки тысяч наименований товаров, среди которых - медицинское оборудование и перевязочные материалы, текстиль, ковры, подгузники, матрасы, оборудования для пожаротушения, топливо, устройства безопасности для автомобилей, водопроводные и канализационные трубы.