США ввели санкции против европейских организаций, финансирующих палестинский террор

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в министерстве финансов США ввело санкции против пяти физических лиц и пяти фиктивных благотворительных организаций, являющихся крупными финансовыми спонсорами террористической организации ХАМАС.

Две из попавших под санкции организаций базируются в Европейском союзе.

Associazione Benefica La Cupola d'Oro - базирующаяся в Италии организация, созданная американским лицом, находящимся под санкциями США. Занимается сбором средств для ХАМАСа под видом благотворительности.

Israa Charitable Foundation Netherlands - базирующаяся в Нидерландах организация, которая является членом находящейся под санкциями зонтичной организации "Союз Добра", непосредственно подчиняющейся боевому крылу ХАМАС. Представители фонда являются высокопоставленными оперативниками ХАМАС в Европе, ответственными за сбор средств для ХАМАС с использованием фиктивных благотворительных организаций в качестве прикрытия.

Filistin Vakfi - базирующаяся в Турции благотворительная организация, которая открыто проводила кампании по сбору средств для финансирования террористической деятельности ХАМАСа после резни 7 октября 2023 года.

Также под санкции попали базирующаяся в Газе организация Al Weam и базирующаяся в Алжире организация El Baraka.

Также санкции были введены против базирующейся в палестинской автономии в Иудее и Самарии организации Addameer, связанной с Народным фронтом освобождения Палестины.