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Мир

США и Великобритания ввели санкции против ряда высокопоставленных активистов ХАМАСа

США
Великобритания
ХАМАС
время публикации: 19 ноября 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 18:00
США и Великобритания ввели санкции против ряда высокопоставленных активистов ХАМАСа
AP Photo/Adel Hana

Власти США и Великобритании объявили о введении санкций в отношении ряда представителей "политического руководства" террористической организации ХАМАС.

Санкции введены с целью усиления экономического давления на ХАМАС.

Под санкции попали: бывший министр здравоохранения Газы Басэм Наим, член руководства ХАМАСа за рубежом Хасан Хамэд, член руководства ХАМАСа, ответственный за сбор средств за рубежом Мухаммад Назаль, член политбюро ХАМАСа Рази Хамэд, член руководства ХАМАСа, связанный с "Бригадами Иззаддина аль-Касама" Абд Рахман Анимат.

Мир
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