Отчет SIPRI: Израиль не смог увеличить свою долю на глобальном рынке вооружений

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), несмотря на две войны в Европе и на Ближнем Востоке, общий объем международных продаж вооружений в период с 2020 по 2024 годы не только не вырос по сравнению с 2015-2019 годами, а сократился на 0,6%.

При этом США существенно укрепили свой статус главного экспортера вооружений. Их доля на глобальном рынке выросла с 35% до 43% от общемирового экспорта вооружений. Основными получателями американского оружия являются Саудовская Аравия (12% американского экспорта), Украина (9,3% американского экспорта) и Япония (8,8% американского экспорта).

На втором месте – Франция, увеличившая свою долю на глобальном рынке с 8,6% до 9,6%. 28% французского оружия идут в Индию, 9,7% - в Катар и 8,3% - в Грецию.

Россия потеряла две трети своего рынка вооружений. Ее доля на глобальном рынке рухнула с 21% до 7,8%. 38% все еще экспортируемого российского оружия идет в Индию, еще 17% - в Китай и 11% - в Казахстан.

Доля рынка Китая также снизилась с 6,2% до 5,9%. Причем 63% экспортируемого КНР оружия закупает Пакистан.

Германия сохранила свои позиции с 5,6% глобального экспорта (19% - Украине, 19% - Египту и 11% - Израилю), а Италия увеличила свою долю с 2% до 4,8% за ближневосточных клиентов (28% - Катару, 18% - Египту и 18% - Кувейту).

Великобритания (3,6%) сохранила свои позиции на рынке. Доля Израиля незначительно сократилась с 3,2% до 3,1%, Испания увеличила свою долю с 2,3% до 3%, Южная Корея замыкает десятку экспортеров 2,2% рынка.

Из ТОП-25 стоит отметить удвоение доли рынка Турции до 1,7%, 40-кратный рост экспорта вооружений Польшей (96% - в Украину), 4-кратный рост экспорта оружия Ираном, доля которого в мировом экспорте выросла с 0,1% до 0,4% (80% иранского экспорта идет в Россию, 11% - в Венесуэлу, 7,1% - йеменским хуситам).

С точки зрения потребления оружия Украина является крупнейшим импортером, получая 8,8% мирового экспорта вооружений. На втором месте – Индия с 8,3%, третье-четвертое места делят Катар и Саудовская Аравия (по 6,8%), на пятом – Пакистан с 4,6%.

Израиль занимает 15-ю строку среди стран-импортеров с 1,9% рынка, без изменений по сравнению с прошлой пятилеткой. 66% импортируемого оружия Израиль получает от США, 33% - от Германии, и 1% - от Италии.

При этом Израиль является вторым по величие поставщиком оружия Великобритании (6,9%) и Германии (13%), третьим по величине поставщиком оружия Индии (13%), США (13%) и Марокко (11%), и пятым по величине поставщиком оружия европейским странам NATO в целом.