Минфин согласился увеличить выплаты возвращающимся жителям севера
время публикации: 11 декабря 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 07:46
Министерство финансов приняло доводы министра Зеэва Элькина, отвечающего за управления по восстановлению севера и юга, и дало принципиальное согласие на увеличение выплат, которые получат возвращающиеся из эвакуации жители севера.
Как сообщает "Глобс", к компенсации в размере 20-60 тысяч шекелей (в зависимости от состава семьи), которую получили вернувшиеся из эвакуации жители юга, добавится выплата за ущерб дому от запустения, который не оплачивается Налоговым управлением в рамках компенсации за ущерб от вражеских действий.
По текущим оценкам речь идет о выплате в размере 20 тысяч шекелей на семью, однако эта сумма может измениться.