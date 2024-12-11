Минфин согласился увеличить выплаты возвращающимся жителям севера

Министерство финансов приняло доводы министра Зеэва Элькина, отвечающего за управления по восстановлению севера и юга, и дало принципиальное согласие на увеличение выплат, которые получат возвращающиеся из эвакуации жители севера.

Как сообщает "Глобс", к компенсации в размере 20-60 тысяч шекелей (в зависимости от состава семьи), которую получили вернувшиеся из эвакуации жители юга, добавится выплата за ущерб дому от запустения, который не оплачивается Налоговым управлением в рамках компенсации за ущерб от вражеских действий.

По текущим оценкам речь идет о выплате в размере 20 тысяч шекелей на семью, однако эта сумма может измениться.