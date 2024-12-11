Комиссия Нагеля по оборонному бюджету взяла паузу из-за событий в Сирии

Комиссия под председательством профессора Яакова Нагеля по определению оборонных потребностей Израиля на ближайшее десятилетие должна была в эти дни завершать написание итоговых рекомендаций.

Однако в связи с событиями в Сирии в воскресенье, 8 ноября, было проведено экстренное заседание, на котором было принято решение приостановить подготовку итогового отчета до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Как сообщает портал Ynet, между членами комиссии имеются существенные разногласия и ожидается, что будут подготовлены два набора рекомендаций, из которых правительству придется выбирать.