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Экономика

Комиссия Нагеля по оборонному бюджету взяла паузу из-за событий в Сирии

Минобороны
Бюджет
время публикации: 11 декабря 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 10:05
Комиссия Нагеля по оборонному бюджету взяла паузу из-за событий в Сирии
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Комиссия под председательством профессора Яакова Нагеля по определению оборонных потребностей Израиля на ближайшее десятилетие должна была в эти дни завершать написание итоговых рекомендаций.

Однако в связи с событиями в Сирии в воскресенье, 8 ноября, было проведено экстренное заседание, на котором было принято решение приостановить подготовку итогового отчета до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Как сообщает портал Ynet, между членами комиссии имеются существенные разногласия и ожидается, что будут подготовлены два набора рекомендаций, из которых правительству придется выбирать.

Экономика
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