Квота на ввоз иностранных рабочих для работы на стройках повышена до 30 тысяч человек

В соответствии с совместным заявлением министерства главы правительства и министерства строительства, принято решение увеличить квоту на ввоз иностранных работников для занятости в строительстве до 30 тысяч человек, что на 5000 больше предыдущей квоты.

Для того, чтобы ввезти в Израиль дополнительные 5000 работников, необходимо реализовать существующую квоту на 70% – то есть, привезти 25 тысяч гастарбайтеров для работы в строительстве. Было также увеличено время на частный ввоз гастарбайтеров – эта возможность останется в силе до 30 июня 2025 года.

Специальная комиссия по вопросу иностранных рабочих приняла также решение снизить другие препятствия для найма гастарбайтеров в сферу строительства: теперь будет разрешено принимать до 50% работников без практических экзаменов, в сравнении с ограничением в 30% ранее.

Компании, которые выбрали квоту в 1000 иностранных работников, смогут увеличить ее еще на 20% (при условии, что эти работники будут задействованы в сфере ремонта и транспортной инфраструктуры).

В настоящее время в Израиле в строительной отрасли заняты около 60 тысяч иностранных рабочих, тогда как до войны их было 30 тысяч. Удвоение количества гастарбайтеров в отрасли связано с прекращением занятости палестинских рабочих.