Раввин Ландо: "Не время для марша миллиона против призыва, Нетаниягу использует его в своих целях"

Один из лидеров ультраортодоксального еврейства, раввин Дов Ландо, выступил против проведения массовой акции протеста против призыва "харедим" на военную службу.

Как сообщает "Кикар Шабат", идея проведения "марша миллиона", аналогичного акциям, проводившимся в 2000 и 2015 годах, активно обсуждалась, однако раввин Ландо счел ее несвоевременной.

"Сейчас не время для таких демонстраций, поскольку премьер-министр Нетаниягу может присоединиться к ней со своими сторонниками и по своим мотивам превратить ее в демонстрацию правых сил против Верховного суда, тогда как мы считаем его не менее виновным в отсутствии Закона о призыве, удовлетворяющего мир Торы", - цитирует портал раввина Ландо.