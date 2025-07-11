x
11 июля 2025
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2025
|
11 июля 2025
|
последняя новость: 09:10
11 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Раввин Ландо: "Не время для марша миллиона против призыва, Нетаниягу использует его в своих целях"

Биньямин Нетаниягу
Харедим
время публикации: 11 июля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 09:10
Раввин Ландо: "Не время для марша миллиона против призыва, Нетаниягу использует его в своих целях"
Shlomi Cohen/Flash90

Один из лидеров ультраортодоксального еврейства, раввин Дов Ландо, выступил против проведения массовой акции протеста против призыва "харедим" на военную службу.

Как сообщает "Кикар Шабат", идея проведения "марша миллиона", аналогичного акциям, проводившимся в 2000 и 2015 годах, активно обсуждалась, однако раввин Ландо счел ее несвоевременной.

"Сейчас не время для таких демонстраций, поскольку премьер-министр Нетаниягу может присоединиться к ней со своими сторонниками и по своим мотивам превратить ее в демонстрацию правых сил против Верховного суда, тогда как мы считаем его не менее виновным в отсутствии Закона о призыве, удовлетворяющего мир Торы", - цитирует портал раввина Ландо.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 25 июня 2025

Раввин Дов Ландо: отражение угроз со стороны Ирана – заслуга изучающих Тору
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 марта 2025

Раввин Дов Ландо: только изучение Торы защищает еврейский народ