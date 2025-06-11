"Глобс": в хайтеке практически исчез спрос на начинающих специалистов

Согласно данным рекрутинговой компании Ethosia, публикуемым газетой "Глобс", из 5641 вакансии, открытой на текущий момент в израильском секторе высоких технологий, только 88 (1,5%) предназначены для людей без опыта, и 500 – для людей с опытом менее трех лет.

Конкурс на ставки для людей без опыта составляет около 10 человек на место, а с опытом менее трех лет – около 3 человек на место. Однако на самом деле подавляющее большинство вакансий для этих групп находятся в Гуш-Дане, так что в других районах страны конкурс существенно больше.