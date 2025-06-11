x
11 июня 2025
|
последняя новость: 07:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июня 2025
|
11 июня 2025
|
последняя новость: 07:07
11 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Глобс": в хайтеке практически исчез спрос на начинающих специалистов

Хайтек
время публикации: 11 июня 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 07:07
"Глобс": в хайтеке практически исчез спрос на начинающих специалистов
AP Photo/Michael Probst

Согласно данным рекрутинговой компании Ethosia, публикуемым газетой "Глобс", из 5641 вакансии, открытой на текущий момент в израильском секторе высоких технологий, только 88 (1,5%) предназначены для людей без опыта, и 500 – для людей с опытом менее трех лет.

Конкурс на ставки для людей без опыта составляет около 10 человек на место, а с опытом менее трех лет – около 3 человек на место. Однако на самом деле подавляющее большинство вакансий для этих групп находятся в Гуш-Дане, так что в других районах страны конкурс существенно больше.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июня 2025

Средняя зарплата в израильском хайтеке бьет рекорды
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июня 2025

Сокращения в израильском хайтеке: REE увольняет 100 сотрудников, Playtika – 90