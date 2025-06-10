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Экономика

Против "Эль-Аля" подан представительский иск за злоупотребление положением во время войны

El Al
время публикации: 10 июня 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 23:03
Против "Эль-Аля" подан представительский иск за злоупотребление положением во время войны
Tomer Neuberg/Flash90

Адвокат Илан Вардаников подал во вторник, 10 июня, в окружной суд Центрального округа в Лоде представительский иск против авиакомпании "Эль-Аль".

В иске на сумму 598 миллионов долларов Вардаников утверждает, что авиакомпания злоупотребила статусом монополиста на рынке авиаперевозок, в котором она оказалась в результате ухода конкурентов с рынка из-за войны, неоправданно завышая цены на авиабилеты, что привело к 15-кратному росту прибыли.

Иск сопровождается экспертным заключением бывшего директора антимонопольного управления профессора Давида Гило.

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