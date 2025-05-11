Выбор Трампа: саудовские инвестиции в США или нормализация Эр-Рияда с Израилем

Президент США Дональд Трамп отправляется во вторник в Саудовскую Аравию, движимый двумя очень амбициозными и непростыми задачами: он стремится получить саудовские инвестиции в американскую экономику в размере одного триллиона долларов, а также надеется сделать хотя бы один дополнительный шаг к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

И если инвестиции кажутся целью относительно достижимой, особенно с учетом первоначального обещания кронпринца Мухаммада бин Салмана об инвестициях в американские компании в размере 600 миллиардов долларов, звание миротворца заслужить гораздо сложнее: Эр-Рияд не готов даже заговаривать о нормализации без соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Как сообщает информационное агентство Reuters, нынешний ближневосточный визит Дональд Трамп решил сфокусировать на экономических вопросах.

Источники из США и Саудовской Аравии подчеркнули, что на кону стоят выгодные инвестиции, такие как крупные сделки в области вооружений, финансирование мегапроектов и вложения в компании искусственного интеллекта.

Администрация Белого дома тем временем продолжает подогревать надежды Израиля на расширение "Соглашений Авраама": посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф пообещал, что вскоре "мы услышим много новостей по этой теме".