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Экономика

Налоговое управление опубликовало проект закона о налогообложении криптовалюты

время публикации: 11 ноября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 09:17
Налоговое управление опубликовало проект закона о налогообложении криптовалюты
AP Photo/Kin Cheung

Налоговое управление и департамент главного экономиста в министерстве финансов опубликовали проект закона о налогообложении цифровых активов.

Законопроект, являющийся поправкой к Ордонансу о подоходном налоге, дает определение цифровых активов (криптовалюты, цифровых знаков (токенов), NFT).

Это определение должно обеспечить возможность налогообложения прибыли, извлекаемой из этих активов.

Хотя налоговое управление и раньше относилось к криптовалюте как к активу, а не как валюте, данный шаг должен обеспечить более высокий уровень предсказуемости в вопросах налогообложения.

Законопроект также регулирует вопросы юрисдикции налогообложения в зависимости от налогового резидентства владельца цифровых активов и от места извлечения прибыли.

Так, прибыль от реализации цифровых активов будет считаться извлеченной в Израиле, если владелец активов на момент реализации являлся налоговым резидентом Израиля. То же самое касается реализации активов, дающих, прямо или косвенно, права на имущество, расположенное в Израиле, или на компанию, зарегистрированную в Израиле.

Экономика
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