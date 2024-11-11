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Экономика

"Менора" отказалась обслуживать страхование патронажного ухода для "Клалит"

время публикации: 11 ноября 2024 г., 07:27 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 07:27
"Менора" отказалась обслуживать страхование патронажного ухода для "Клалит"
Miriam Alster/Flash90

Страховая компания "Менора", обслуживающая страхование патронажного ухода в больничных кассах "Меухедет", "Маккаби" и "Леумит", объявила, что не будет заниматься больничной кассой "Клалит".

На текущий момент страхование патронажного ухода в "Клалит" обслуживает компания "Харэль", однако она уже объявила, что не намерена продолжать контракт, истекающий 31 декабря 2024 года.

Если за оставшиеся 50 дней не будет найдено решение, члены больничной кассы "Клалит" не смогут оформить страховку по патронажному уходу (она сейчас возможна в Израиле только через больничные кассы), а выплаты тем, у кого страховка уже оформлена, будут резко снижаться.

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