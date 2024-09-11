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Экономика

Перебои в железнодорожном сообщении на севере из-за инфраструктурных работ

время публикации: 11 сентября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:50
Перебои в железнодорожном сообщении на севере из-за инфраструктурных работ
Jonathan Shaul/Flash90

Движение поездов к северу от Хайфы приостановлено в связи с инфраструктурными работами на путях. "Ракевет Исраэль" задействует множество шаттлов при поддержке министерства транспорта: дополнительные автобусы будут курсировать между затронутыми работами железнодорожными станциями.

Перебои в железнодорожном сообщении начались в ночь на среду, ожидается, что они продолжатся до пятницы включительно: движение поездов от Хайфы до станции "А-Шмона" прекращено.

Движение поездов будет также временно приостановлено на железнодорожных станциях Нагария, Кармиэль, Акко, Ахихуд, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Хаим, Хуцот а-Мифрац.

Центральная станция "А-Мифрац" продолжит работать, обслуживая только пассажиров железнодорожной ветки "А-Эмек", которая продолжит работать по расписанию, включая станции Бейт-Шеан Давид Леви, Афула Рафаэль Эйтан, Мигдаль а-Эмек Кфар Барух, Йокнеам Кфар Иеошуа.

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