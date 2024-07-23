Негев останется на четыре дня без железнодорожного сообщения.

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о проведении ремонтных работ на ветке Беэр-Шева-Тель-Авив со среды, 24 июля, по субботу, 27 июля. Движение поездов возобновится в воскресенье, 28 июля.

Поскольку железнодорожная ветка Беэр-Шева-Ашкелон не работает последние девять месяцев из-за пролегания рядом с границей сектора Газы, на эти четыре дня жители Негева останутся без железнодорожного сообщения с центром страны.

Из Беэр-Шевы на поезде можно будет доехать только до Кирьят-Малахи, а с севера поезда будут идти только до Лода. Движение между Лодом и Кирьят-Малахи и между Лодом и Бейт-Шемешем будет полностью остановлено.