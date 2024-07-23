x
23 июля 2024
|
последняя новость: 23:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2024
|
23 июля 2024
|
последняя новость: 23:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Негев останется на четыре дня без железнодорожного сообщения

время публикации: 23 июля 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 22:50
Негев останется на четыре дня без железнодорожного сообщения.
Miriam ALster/FLASH90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила о проведении ремонтных работ на ветке Беэр-Шева-Тель-Авив со среды, 24 июля, по субботу, 27 июля. Движение поездов возобновится в воскресенье, 28 июля.

Поскольку железнодорожная ветка Беэр-Шева-Ашкелон не работает последние девять месяцев из-за пролегания рядом с границей сектора Газы, на эти четыре дня жители Негева останутся без железнодорожного сообщения с центром страны.

Из Беэр-Шевы на поезде можно будет доехать только до Кирьят-Малахи, а с севера поезда будут идти только до Лода. Движение между Лодом и Кирьят-Малахи и между Лодом и Бейт-Шемешем будет полностью остановлено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

5 и 17 июля "Ракевет Исраэль" проводит ремонтные работы, маршруты будут изменены
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2024

"Ракевет Исраэль" вырубит 27000 деревьев вдоль железной дороги и посадит столько же в жилых районах