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Экономика

США освободили от взаимных пошлин телефоны и компьютеры

Импорт и экспорт
США
время публикации: 12 апреля 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 18:32
США освободили от взаимных пошлин телефоны и компьютеры
AP Photo/Evan Vucci

Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями, сообщает "Медуза", ссылаясь на агентство Bloomberg.

Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.

На товары, попавшие в список, не станут распространять 145-процентный тариф для Китая и базовый 10-процентный тариф для почти всех стран мира.

Белый дом не ответил на запрос Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, исключение сделали для популярных предметов потребительской электроники, которые обычно не производятся в США. Решение властей потенциально может уберечь потребителей от «шокирующего роста цен», а также поможет таким производителям, как Apple, Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Дональд Трамп говорил, что США собираются ввести пошлины на иностранные чипы, но пока этого не произошло. Секторальные тарифы Трампа пока установлены на уровне 25%, но неясно, какой будет ставка на полупроводники и сопутствующие товары.

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