Из-за войны в 2023-2024 году посадили значительно меньше садов и лесов

К празднику Ту би-Шват Центральное статистическое бюро опубликовало данные о садах в Израиле, производстве свежих фруктов и импорте сухофруктов. В соответствии с этим отчетом, в 2023-2024 годах значительно снизилось количество новых зеленых насаждений – прежде всего, из-за войны.

Оценочная площадь новых насаждений фруктовых деревьев в 5784 году по еврейскому календарю (2023-2024 гг) составила 9753 дунама, в сравнении с 28619 дунамами в 2022-2023 годах и 4224 дунамами в 5782 (2021-2022 гг) году, который был годом шмиты.

В 2023-2024 гг на 66% снизилось количество посадок в большинстве садов, по всей видимости, в связи с войной и снижением сельскохозяйственной деятельности в зонах конфликта. Площадь новых лесных насаждений в 2023-2024 году 4465 дунамов в сравнении с 5357 дунамами годом ранее.

В 2024 году зафиксировано снижение общего производства продукции фруктовых садов на 1,5% в сравнении с предыдущим годом. На цитрусовые в 5784 году (2023-2024 гг) пришлось 31,6% от общего производства садов – около 435 тысяч тонн продукции, что на 17,2% меньше, чем годом ранее.

По сравнению с декабрем 2023 года, в декабре 2024 года цены на сухофрукты и орехи выросли: подсолнечные семечки подорожали на 4,6%, орехи и фисташки – на 4%, сухофрукты – на 3,7%, арахис – на 1,8% и миндаль – на 0,2%.

Большую часть импортных орехов в Израиль привозят из США. Вьетнам занимает первое место по импорту кокосовых орехов, бразильских орехов и кешью. Большая часть яблок, груш и айвы поступает в Израиль из Италии.