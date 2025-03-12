"Бейнлеуми" показал самый высокий уровень рентабельности из израильских банков

Банк "Бейнлеуми" последним из пятерки израильских банковских групп опубликовал финансовый отчет за 2024 год, отчитавшись о росте прибыли на 9,2% до 2,37 миллиарда шекелей.

Рентабельность капитала "Бейнлеуми" составила 19%, что является лучшим показателем среди израильских банков.

Напомним, что ранее банк "Леуми" сообщил о 9,8 млрд шекелей прибыли и 16,9% рентабельности капитала, банк "Апоалим" – о 7,6 млрд шекелей прибыли и 13,8% рентабельности капитала, банк "Мизрахи-Тфахот" – о 5,4 млрд шекелей прибыли и 18,5% рентабельности капитала, банк "Дисконт" – о 4,3 млрд шекелей прибыли и 14,2% рентабельности капитала.