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Экономика

"Бейнлеуми" показал самый высокий уровень рентабельности из израильских банков

Банк Бейнлеуми
время публикации: 12 марта 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 09:16
"Бейнлеуми" показал самый высокий уровень рентабельности из израильских банков
Wikipedia. Photo: Ifogel

Банк "Бейнлеуми" последним из пятерки израильских банковских групп опубликовал финансовый отчет за 2024 год, отчитавшись о росте прибыли на 9,2% до 2,37 миллиарда шекелей.

Рентабельность капитала "Бейнлеуми" составила 19%, что является лучшим показателем среди израильских банков.

Напомним, что ранее банк "Леуми" сообщил о 9,8 млрд шекелей прибыли и 16,9% рентабельности капитала, банк "Апоалим" – о 7,6 млрд шекелей прибыли и 13,8% рентабельности капитала, банк "Мизрахи-Тфахот" – о 5,4 млрд шекелей прибыли и 18,5% рентабельности капитала, банк "Дисконт" – о 4,3 млрд шекелей прибыли и 14,2% рентабельности капитала.

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