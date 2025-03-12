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Экономика

США ввели пошлину в 25% на импорт алюминия и стали

Импорт и экспорт
время публикации: 12 марта 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 08:29
США ввели пошлину в 25% на импорт алюминия и стали
Photo:AP / Business Wire

В среду, 12 марта, вступил в силу указ о введении пошлины в размере 25% на импорт алюминия и стали "без каких-либо исключений", как говорится в официальном пресс-релизе Белого дома.

Сильнее всех от пошлины пострадает Канада, являющаяся крупнейшим поставщиком металлов в США. Также пошлина ударит по сталелитейной и алюминиевой промышленности Бразилии, Мексики, Вьетнама и Южной Кореи.

Напомним, что в свою первую каденцию Трамп также вводил пошлину на импорт стали и алюминия.

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