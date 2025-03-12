США ввели пошлину в 25% на импорт алюминия и стали

В среду, 12 марта, вступил в силу указ о введении пошлины в размере 25% на импорт алюминия и стали "без каких-либо исключений", как говорится в официальном пресс-релизе Белого дома.

Сильнее всех от пошлины пострадает Канада, являющаяся крупнейшим поставщиком металлов в США. Также пошлина ударит по сталелитейной и алюминиевой промышленности Бразилии, Мексики, Вьетнама и Южной Кореи.

Напомним, что в свою первую каденцию Трамп также вводил пошлину на импорт стали и алюминия.