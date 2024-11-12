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Экономика

Минфин и "Битуах Леуми" договорились о "замораживании" долга резервистов - владельцев малых бизнесов

время публикации: 12 ноября 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 21:01
Минфин и "Битуах Леуми" договорились о "замораживании" долга резервистов - владельцев малых бизнесов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 12 ноября, министр финансов Бецалель Смотрич сообщил о достижении договоренности с "Битуах Леуми" относительно взимания "долга" с самозанятых резервистов. До принятия поправки к закону "Битуах Леуми" не будет высчитывать с резервистов выплаченные им ранее суммы.

В последнее время самозанятые предприниматели и владельцы малого бизнеса, находившихся на резервистской службе после 7 октября, обнаружили, что они задолжали Институту национального страхования ("Битуах Леуми") тысячи шекелей. Это произошло из-за того, что "Битуах Леуми" выплачивает предпринимателям возмещение за проведенные на резервистской службе дни из расчета дохода за предыдущий год. Из-за того, что многие из них были в прошлом году в армии и не имели дохода, "Битуах Леуми" снимает с них суммы, выплаченные авансом.

В Институте национального страхования утверждают, что действуют в соответствии с законом, для устранения несправедливости в отношении резервистов необходимо принять соответствующую поправку к закону. При этом в "Битуах Леуми" говорят о том, что еще в феврале указывали министру финансов на проблему с выплатами самозанятым резервистам.

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