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Экономика

Смотрич и Бар-Давид обсудили продвижение госбюджета

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:12

Министр финансов Бецалель Смотрич встретился с председателем Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") Арноном Бар-Давидом в рамках работы по продвижению государственного бюджета на 2025 год.

Согласно сообщению канцелярии министра, "встреча прошла в хорошей атмосфере, и стороны договорились совместно работать на благо экономики Израиля, в интересах работников и всех жителей страны".

Напомним, что Смотрич продвигает в рамках госбюджета на следующий год замораживание индексации зарплат в общественном секторе и замораживание повышения минимальной зарплаты, а также сокращение ставок в госсекторе, что потребует содействия со стороны профсоюзов.

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