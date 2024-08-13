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Экономика

"Исраэль а-Йом": минобороны приняло решение о производстве тонных бомб в Израиле

время публикации: 13 августа 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 07:38
"Исраэль а-Йом": минобороны приняло решение о производстве тонных бомб в Израиле
United States Navy

Министерство обороны Израиля приняло решение о создании силами национальных оборонных предприятий производственных линий по созданию тяжелых "умных" боеприпасов для ВВС ЦАХАЛа.

В частности, речь идет о местном аналоге американских бомб MK-84 весом в тонну, поставку которых задерживает Белый дом, сообщает газета "Исраэль а-Йом". По оценке специалистов, процесс займет до трех лет.

Также планируется расширение производства танковых снарядов, дефицит которых ощущается во всех странах Запада из-за поставок Украине.

Еще одно решение минобороны касается массовой закупки танков "Меркава" и бронетранспортеров "Намер" и "Эйтан" для запланированного развертывания новой дивизии.

Экономика
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