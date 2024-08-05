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"Исраэль а-Йом": Белый дом разрешил поставку Израилю полутонных бомб

время публикации: 05 августа 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 08:02
Белый дом разрешил поставку Израилю полутонных бомб
United States Navy

Президент США Джо Байден дал разрешение на поставку Израилю тяжелых бомб MK-83 весом в полтонны, до сих пор блокировавшуюся им, сообщает корреспондент газеты "Исраэль а-Йом" Лилах Шоваль.

Разрешение было дано еще до последней эскалации ситуации. Бомбы будут поставлены вместе с другими типами вооружений, которые запрашивал Израиль на случай расширения военных действий против "Хизбаллы".

В то же время все еще не ясно, согласятся ли в Белом доме поставить Израилю самые тяжелые бомбы MK-84, вес которых составляет 1 тонну.

Согласно изданию, в последнее время США расширили список боеприпасов, которые ЦАХАЛ может использовать из находящихся в Израиле американских складов вооружений, включая ракеты воздух-воздух для перехвата беспилотников, и намерены пополнить эти склады новыми запасами вооружений.

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