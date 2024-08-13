Авиакомпания Ryanair сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября
время публикации: 13 августа 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 20:20
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила 13 августа, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября.
Днем ранее авиакомпания сообщила, что продлила срок действия отмены полетов до 26 августа.
Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".