Авиакомпания Ryanair сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила 13 августа, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября.

Днем ранее авиакомпания сообщила, что продлила срок действия отмены полетов до 26 августа.

Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".