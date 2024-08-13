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Экономика

Авиакомпания Ryanair сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября

время публикации: 13 августа 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 20:20
Авиакомпания Ryanair сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября
Moshe Shai/FLASH90

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила 13 августа, что возобновит полеты в Израиль не раньше 3 сентября.

Днем ранее авиакомпания сообщила, что продлила срок действия отмены полетов до 26 августа.

Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".

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