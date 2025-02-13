Религиозная партия консультируют ешиботников, как получить субсидии на ясли в обход закона

В связи с вступлением в силу решения БАГАЦа о прекращении субсидирования яслей для детей учащихся ортодоксальных ешив и колелей (учебных заведений для семейных ешиботников), ультрарелигиозная партия "Агудат Исраэль" начала проведение телефонных консультаций о том, как продолжить получать субсидии – в обход закона.

Как сообщает INN, консультанты обучают аврехов (учащихся колелей) процедурам открытия микробизнеса ("эсек заир") – владелец такого бизнеса будет подпадать под критерии министерства труда, и таким способом продолжит получать субсидии, достигающие примерно 1800 шекелей в месяц на ребенка.

Консультанты указывают, что в первые полгода работы микробизнеса можно будет получать субсидии, даже не имея от этого "бизнеса" никакого дохода. Приобретать профессию для бизнеса тоже не нужно: можно открыть бизнес по предоставлению услуг изучения Торы и чтения молитв в память о погибших, а квитанцию подать руководителю колеля.

Организация "Исраэль Хофшит" ("Свободный Израиль") направила юридической советнице правительства официальный протест по поводу того, что партия "Агудат Исраэль", по словам подателей обращения, "поощряет людей нарушать закон".

Напомним, в соответствии с вердиктом БАГАЦа, с марта субсидии на ясли будут предоставляться только тем родителям, кто соответствует одному из четырех критериев: достиг 26-летнего возраста на момент истечения срока действия пункта 3.1. Закона о военной службе (то есть, родившиеся до 16.07.1997); завершил срочную военную службу; получил индивидуальное освобождение от службы в армии; еще не достиг 18-летнего возраста.

По данным женских организаций, ежегодно субсидии на детские сады получали родители около 70 тысяч детей: субсидия, достигающая примерно 1800 шекелей в месяц, предоставлялась в последние годы родителям малышей, работавшим на полную ставку, неполным семьям или студентам. К студентам министерство труда относило также учащихся ешив.

Однако после истечения срока действия закона о призыве БАГАЦ постановил, что в отсутствие законного освобождения от призыва все представители ультрарелигиозной общины до 26 лет подлежат призыву в армию, и до тех пор, пока они не призовутся, они не имеют права на льготы от государства.