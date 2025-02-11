Субсидирование яслей для детей ешиботников прекратится в конце февраля

В соответствии с ноябрьским вердиктом Высшего суда справедливости, продлившим срок субсидирования яслей для детей учащихся ортодоксальных ешив, в конце февраля государство должно прекратить субсидирования.

С марта субсидии будут предоставляться только тем родителям, кто соответствует одному из четырех критериев: достиг 26-летнего возраста на момент истечения срока действия пункта 3.1. Закона о военной службе (то есть, родившиеся до 16.07.1997); завершил срочную военную службу; получил индивидуальное освобождение от службы в армии; еще не достиг 18-летнего возраста. Об этом сообщил заместитель юридической советницы правительства Гиль Лимон в своем письме генеральному директору министерства труда.

Напомним, БАГАЦ обязал министерство труда разработать критерии субсидирования яслей для всего населения, и вскоре после этого решения генеральный директор министерства труда Исраэль Озен подписал документ, в котором приводятся соответствующие критерии.

По данным женских организаций, ежегодно субсидии на детские сады получали родители около 70 тысяч детей: субсидия, достигающая примерно 1800 шекелей в месяц, предоставлялась в последние годы родителям малышей, работавшим на полную ставку, неполным семьям или студентам. К студентам министерство труда относило также учащихся ешив.

Однако после истечения срока действия закона о призыве БАГАЦ постановил, что в отсутствие законного освобождения от призыва все представители ультрарелигиозной общины до 26 лет подлежат призыву в армию, и до тех пор, пока они не призовутся, они не имеют права на льготы от государства.