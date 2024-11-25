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Израиль

БАГАЦ продлил субсидирование яслей для детей ешиботников до февраля

Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 25 ноября 2024 г., 20:57 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 21:00
БАГАЦ продлил субсидирование яслей для детей ешиботников до февраля
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости продлил срок субсидирования яслей для детей учащихся ультраортодоксальных ешив до февраля, обязав при этом министра труда Йоава Бен-Цура в течение месяца опубликовать критерии получения субсидий для всего населения.

"Движение за качество власти", подавшее иск с требованием прекратить государственное финансирование детских садов для детей "харедим", чьи отцы отказываются служить в армии, выразило сожаление по поводу решения БАГАЦа.

"В такой сложный период, когда сотни солдат жертвуют своими жизнями на поле боя, суд увековечивает неравенство в несении бремени и позволяет продолжить государственное финансирование тех, кто не выполняет свой законный и моральный долг и не служит в армии", – сказано в ответе "Движения за качество власти" на вердикт БАГАЦа.

Израиль
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