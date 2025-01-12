Впервые за четыре десятилетия: бюджет будет принят без закона о хозяйственном регулировании
время публикации: 12 января 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 12:24
Впервые с 1986 года госбюджет будет принят без закона о хозяйственном регулировании. Как отмечает издание The Marker, причина этого в необходимости как можно скорее принять бюджет на уже начавшийся 2025 год.
В закон о хозяйственном урегулировании включаются реформы, не связанные с бюджетом напрямую, но утверждаемые с ним единым пакетом. В данном случае речь идет о таких инициативах как создание надмуниципальных транспортных управлений и цифровая реформа госслужбы. Их утверждение откладывается.
Поскольку принятие бюджета необходимо для существования правительства, включение в него важных реформ обеспечивало их утверждение в короткие сроки – однако, как отмечает издание, часто без надлежащего глубокого обсуждения, что вызывало критику.
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