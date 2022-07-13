Со следующей недели цены на базовые виды хлеба вырастут на 20%
В среду, 13 июля, министр экономики Орна Барбивай объявила, что базовые виды хлеба, цены на которые контролируются государством, подорожают на 20%.
Резкое повышение цен объясняется ростом стоимости пшеницы и увеличением производственных расходов.
Новые цены, по всей видимости, израильские покупатели увидят уже в ближайшее воскресенье, 17 июля.
При этом министр сообщила, что она решила не выводить из-под контроля государства цены на хлеб.
Вывести хлеб из-под контроля государства предлагала совместная комиссия министерств финансов и экономики летом прошлого года. Специалисты аргументировали свою рекомендацию высокой конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий, и поэтому, по их мнению, не было необходимости устанавливать максимальную цену на продукт. В этом случае, как указывали они, было бы достаточно мониторинга рынка и его прибыльности.
С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%
Рост цен на электричество и бензин, удорожание ипотеки, увольнения в хайтеке. Экономический обзор за неделю