Со следующей недели цены на базовые виды хлеба вырастут на 20%

В среду, 13 июля, министр экономики Орна Барбивай объявила, что базовые виды хлеба, цены на которые контролируются государством, подорожают на 20%.

Резкое повышение цен объясняется ростом стоимости пшеницы и увеличением производственных расходов.

Новые цены, по всей видимости, израильские покупатели увидят уже в ближайшее воскресенье, 17 июля.

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При этом министр сообщила, что она решила не выводить из-под контроля государства цены на хлеб.

Вывести хлеб из-под контроля государства предлагала совместная комиссия министерств финансов и экономики летом прошлого года. Специалисты аргументировали свою рекомендацию высокой конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий, и поэтому, по их мнению, не было необходимости устанавливать максимальную цену на продукт. В этом случае, как указывали они, было бы достаточно мониторинга рынка и его прибыльности.