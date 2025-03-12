Минтранс надеется создать на основе ИИ систему предупреждения о бомбах в автобусах

Министерство транспорта привлекает хайтек-компании для создания решения на основе искусственного интеллекта, способного выявлять взрывные устройства в общественном транспорте. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил телеканал "Кан-11".

В случае обнаружения подозрительного предмета система должна в режиме реального времени предупреждать водителя и транспортную компанию об угрозе.

Министерство предлагает грант в размере 50 тысяч шекелей на перспективные решения, которые будут отобраны для дальнейшей работы. Ожидается, что в ближайшее время минтранс проведет конференцию для потенциальных разработчиков.