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Экономика

Минтранс надеется создать на основе ИИ систему предупреждения о бомбах в автобусах

время публикации: 12 марта 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 20:45
Минтранс надеется создать на основе ИИ систему предупреждения о бомбах в автобусах
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство транспорта привлекает хайтек-компании для создания решения на основе искусственного интеллекта, способного выявлять взрывные устройства в общественном транспорте. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил телеканал "Кан-11".

В случае обнаружения подозрительного предмета система должна в режиме реального времени предупреждать водителя и транспортную компанию об угрозе.

Министерство предлагает грант в размере 50 тысяч шекелей на перспективные решения, которые будут отобраны для дальнейшей работы. Ожидается, что в ближайшее время минтранс проведет конференцию для потенциальных разработчиков.

Экономика
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