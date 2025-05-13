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Экономика

Авиакомпания Air Canada начнет летать в Израиль не раньше сентября, Lufthansa – после 31 мая

Авиация
Туризм
время публикации: 13 мая 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 18:41
Авиакомпания Air Canada начнет летать в Израиль не раньше сентября, Lufthansa – после 31 мая
Moshe Shai/FLASH90

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности полеты в Израиль отменены до начала сентября. По информации издания "Глобс", компания планирует вернуться к рассмотрению возможности рейсов в Тель-Авив только 8 сентября.

Кроме того, германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что рассматривает возобновление полетов в Израиль после 31 мая. Если это действительно произойдет, то компания будет совершать только дневные рейсы. Это решение касается также дочерних авиакомпаний – Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings.

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