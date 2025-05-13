Авиакомпания Air Canada начнет летать в Израиль не раньше сентября, Lufthansa – после 31 мая

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила, что из-за ситуации в сфере безопасности полеты в Израиль отменены до начала сентября. По информации издания "Глобс", компания планирует вернуться к рассмотрению возможности рейсов в Тель-Авив только 8 сентября.

Кроме того, германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что рассматривает возобновление полетов в Израиль после 31 мая. Если это действительно произойдет, то компания будет совершать только дневные рейсы. Это решение касается также дочерних авиакомпаний – Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings.