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Экономика

Авиакомпания Wizz сообщила о возобновлении полетов в Израиль с 15 мая

время публикации: 13 мая 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 18:54
Авиакомпания Wizz сообщила о возобновлении полетов в Израиль с 15 мая
Moshe Shai/FLASH90

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz, отменявшая рейсы в Израиль после ракетного обстрела хуситами международного аэропорта "Бен-Гурион", сообщила 13 мая о своем намерении возобновить полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива с 15 мая.

Это одна из немногих зарубежных компаний, решивших вернуться на израильское направление.

Ранее две крупнейшие авиакомпании Air Canada и Lufthansa сообщили о продлении отмены полетов: Air Canada - до 8 сентября, Lufthansa и все ее дочерние компании, Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings, - до 31 мая.

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