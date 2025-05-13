Авиакомпания Wizz сообщила о возобновлении полетов в Израиль с 15 мая

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz, отменявшая рейсы в Израиль после ракетного обстрела хуситами международного аэропорта "Бен-Гурион", сообщила 13 мая о своем намерении возобновить полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива с 15 мая.

Это одна из немногих зарубежных компаний, решивших вернуться на израильское направление.

Ранее две крупнейшие авиакомпании Air Canada и Lufthansa сообщили о продлении отмены полетов: Air Canada - до 8 сентября, Lufthansa и все ее дочерние компании, Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines и Eurowings, - до 31 мая.