Что делать, если при поездке потеряли ваш багаж? Советы и рекомендации

Наверняка многим знакомо это тревожное чувство у багажной ленты: чемоданы проезжают один за другим, а вашего всё нет... Или, что ещё хуже – он приезжает, но в таком виде, что сердце сжимается. На самом деле, такие ситуации происходят чаще, чем кажется: по статистике, ежедневно в аэропортах по всему миру теряются около 70 тысяч чемоданов, 97% из которых находятся в течение первой недели.

Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram, написала подробную инструкцию о том, что делать в случаи потери или порчи багажа в аэропорту и как защитить свои права.

Почему багаж теряется в аэропорту?

Причин может быть много – от технических ошибок до банального человеческого фактора:

– бирка отклеилась или повредилась;

– перепутали наклейки, и чемодан улетел в другую страну;

– багаж отправили в отдел крупногабаритного;

– на пересадке вещи попали не в тот самолёт.

Иногда грузчики просто не успевают погрузить багаж, особенно если чемодан сдан впритык к закрытию регистрации (а она, кстати, закрывается за 40 минут до вылета).

Бывает, виноват и сам пассажир: если на чемодане остались старые наклейки от прежних рейсов, сканеры могут считать их и отправить багаж по ошибочному маршруту. Совет простой: удаляйте лишние бирки и убедитесь, что новая приклеена надёжно.

Кто отвечает за багаж?

Согласно Монреальской конвенции, действующей и в Израиле, авиакомпания несёт ответственность за зарегистрированный багаж с момента сдачи на стойке до получения в пункте назначения.

Максимальная сумма компенсации на сегодня около 1,800 долларов, но реальная выплата зависит от степени ущерба и предоставленных доказательств.

Что нужно сделать?

Сразу сообщите об утере или повреждении чемодана – подойдите к стойке авиакомпании и заполните форму PIR (Property Irregularity Report). Обязательно сохраните копию.\

Подайте письменную жалобу:

– при повреждении багажа – в течение 7 дней после получения;

– при задержке – в течение 21 дня;

– если багаж всё-таки прибыл, но с опозданием – подача жалобы возможна в течение 14 дней с даты получения, но не позже 21 дня с момента задержки.

Соберите доказательства:

– фотографии повреждений;

– чеки за вещи, которые вы вынужденно купили;

– посадочный талон, бирки и все подтверждающие документы.

Без этих деталей процесс может застопориться.

Кто должен возвращать багаж? Если багаж найден – авиакомпания обязана доставить его вам. Они сообщат, когда и с какого рейса он прибыл, но ехать за ним самому не обязательно.

А если авиакомпания не хочет признавать вину? Бывает, что перевозчики ссылаются на службы аэропорта. Но по закону, ответственность всё равно лежит на авиакомпании, даже если фактическую погрузку осуществляли сторонние сотрудники. И даже если они заранее пишут "мы не несём ответственности" – это не освобождает их от ответственности.

Всё равно отказываются платить? Тогда можно подать иск в суд по малым искам. Срок подачи – 2 года с момента инцидента.

Немного рекомендаций:

– Ознакомьтесь с политикой вашей авиакомпании – иногда она может быть более выгодной, чем условия Конвенции.

– Рассмотрите возможность приобрести страховку багажа, особенно если везёте ценные вещи.

– Не покидайте аэропорт, пока не оформили PIR и не уточнили, какая компенсация положена за вынужденные расходы (одежда, медикаменты и т. д.).

– Если вы что-то покупали из-за задержки – сохраняйте все чеки. Их можно приложить к жалобе на возмещение.

А как же моральный ущерб?

Хотя Конвенция напрямую не предусматривает компенсации за моральный вред, суды в отдельных случаях признают такую возможность, особенно при серьёзных неудобствах, вызванных утерей или задержкой багажа.

И главное – не теряться (в отличие от багажа). Проблемы с багажом случаются. Но если вы знаете, как действовать, не бойтесь отстаивать свои права – можно не только вернуть вещи, но и получить компенсацию за понесённый ущерб.