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Экономика

Стоимость Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: рынок криптовалюты надеется на Трампа

время публикации: 13 ноября 2024 г., 17:11 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 17:11
Стоимость Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: рынок криптовалюты надеется на Трампа
AP Photo/Mark Humphrey

В среду, 13 ноября, стоимость криптовалюты Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: его непрерывный рост не показывает признаков ослабления на фоне ожиданий, что приход Дональда Трампа на пост президента США и политика его администрации будут благоприятны для рынка криптовалют.

За неделю после выборов стоимость Bitcoin в ходе текущей торговой сессии достигла исторического максимума в 91110 долларов, и последняя цена составила 90432 доллара, что на 2,4% выше по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

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