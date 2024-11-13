Стоимость Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: рынок криптовалюты надеется на Трампа

В среду, 13 ноября, стоимость криптовалюты Bitcoin перевалила за 90 тысяч долларов: его непрерывный рост не показывает признаков ослабления на фоне ожиданий, что приход Дональда Трампа на пост президента США и политика его администрации будут благоприятны для рынка криптовалют.

За неделю после выборов стоимость Bitcoin в ходе текущей торговой сессии достигла исторического максимума в 91110 долларов, и последняя цена составила 90432 доллара, что на 2,4% выше по сравнению с предыдущим закрытием торгов.