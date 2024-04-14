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Экономика

Учебные заведения закрыты – прибыль торговых центров растет

время публикации: 14 апреля 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 18:53
Учебные заведения закрыты – прибыль торговых центров растет
Michael Giladi/Flash90

В связи с отменой праздничных лагерей ("кайтанот") в школах и детских садах, отменой поездок подростковых организаций и закрытием из-за ситуации в сфере безопасности учебных заведений, большинству израильских родителей пришлось брать незапланированные отгулы и обеспечивать детям развлечения.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", в воскресенье с 8:00 до 14:00 израильтяне потратили по кредитным картам 688 миллионов шекелей, что на 8,5% больше, чем в прошлое воскресенье.

Торговые сети сообщили об увеличении закупок продуктов питания в последние 24 часа, а продажи питьевой воды выросли на 1000%. Рост закупок произошел сразу после сообщение пресс-секретаря ЦАХАЛа о нападении Ирана на Израиль, и к сегодняшнему утру спрос несколько упал, но все равно остался выше обычного.

Издание также цитирует отца близнецов, который рассказал, что из-за внезапного выходного ему пришлось взять отгул, который и сам по себе обойдется ему в 1000 шекелей, и отправиться с детьми в торговый центр, потратив дополнительные сотни шекелей на развлечения, покупки и заведения общественного питания.

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