General Atomics: есть большой спрос на новую израильскую противокорабельную ракету

Скотт Форни, глава подразделения электромагнитных продуктов компании General Atomics, сообщил в интервью сайту Breaking Defense, что израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" получил заказы на поставку 1200 крылатых противокорабельных ракет Sea Breaker (в экспортном варианте – BullEye).

Согласно Форни, речь идет о заказах на сумму более 2 миллиардов долларов, как от вооруженных сил США, так и от других стран.

В рамках договора о сотрудничестве между "Рафаэлем" и General Atomics, американская компания будет выступать генеральным подрядчиком в выполнении заказов для иностранных заказчиков, и будет производить не менее 50% компонентов ракеты в рамках совместных предприятий.

Ракеты Sea Breaker с дальностью до 300 километров могут запускаться с морских, воздушных и наземных установок, несут боеголовку весом 113 кг, и обладают возможностью самостоятельной приоритезации целей. При этом производство ракеты обходится в полтора раза дешевле, чем ее конкурентов.