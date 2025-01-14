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Экономика

Завершено строительство развязки Афула-Цафон на 65-й трассе

Инфраструктура
время публикации: 14 января 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 07:17
Завершено строительство развязки Афула-Цафон на 65-й трассе
Wikipedia: Tamir Bejerano

Дорожная компания "Нативей Исраэль" объявила о завершении строительства дорожной развязки Афула-Цафон, отменяющей светофоры на трассе 65 в районе Афулы при движении в сторону Тель-Авива/из Тель-Авива.

Стоимость проекта составила 100 миллионов шекелей. Развязка стала дополнением к проекту Афульской объездной дороги, строительство которой завершилось в 2023 году.

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