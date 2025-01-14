Завершено строительство развязки Афула-Цафон на 65-й трассе

Дорожная компания "Нативей Исраэль" объявила о завершении строительства дорожной развязки Афула-Цафон, отменяющей светофоры на трассе 65 в районе Афулы при движении в сторону Тель-Авива/из Тель-Авива.

Стоимость проекта составила 100 миллионов шекелей. Развязка стала дополнением к проекту Афульской объездной дороги, строительство которой завершилось в 2023 году.