Повышение взносов в "Битуах Леуми" утверждено в итоговом чтении

Депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях закон о временном повышении взносов в Ведомство национальное страхование на 2025 и 2026 год с опцией продления на 2027 и 2028 годы.

Согласно закону, с января 2025 года взносы в Ведомство национального страхования по нижнему тарифу вырастут на 1,6%. При этом отчисления работника вырастут на 0,64%, а не на 0,8%, а отчисления работодателя – на 0,96%. Взносы для самозанятых вырастут в полном объеме на 1,6%.

В связи с этим взносы в "Битуах Леуми" для наемных работников с первых 7522 шекелей зарплаты вырастут на 48 шекелей в месяц. Взносы работодателя за наемного работника с первых 7522 шекелей зарплаты вырастут на 72,17 шекеля в месяц. Взносы самозанятых с первых 7522 шекелей дохода вырастут на 120,17 шекеля в месяц.

Кроме того, отчисления в "Битуах Леуми" для неработающих вырастут на 43 шекеля в месяц, а для неработающих студентов и учеников йешив и колелей – на 14 шекелей в месяц.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году индексация порога между нижней и верхней ставками взносов в "Битуах Леуми" была заморожена и останется на уровне 7522 шекеля, хотя должна была вырасти в соответствии с ростом средней зарплаты.

Также было окончательно утверждено замораживание индексации детских пособий.