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Экономика

Air Seychelles возобновила полеты в Израиль, "Сандор" открывает маршрут в Албанию

Авиация
время публикации: 09 января 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 07:36
Air Seychelles возобновила полеты в Израиль, "Сандор" открывает маршрут в Албанию
Wikipedia.org. Фото: byeangel from Tsingtao, China

Сейшельская авиакомпания Air Seychelles стала седьмой иностранной авиакомпанией, возобновившей полеты в Израиль после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой".

Авиакомпания осуществляет два рейса в неделю, один из которых – на Сейшельские острова, а второй – на Маврикий с промежуточной посадкой на Сейшелах.

Ранее полеты в Израиль возобновили AZAL, Aegean, Air Europa, Wizz Air, LOT и Air Bulgaria.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.

Остальные авиакомпании не торопятся возвращаться на израильские маршруты и скорее всего вернутся не раньше начала летнего сезона.

Между тем, израильские авиакомпании продолжают расширять карту маршрутов. Авиакомпания "Сандор" из группы "Эль-Аль" сообщила о начале обслуживания полетов между Израилем и Тираной, столицей Албании, с февраля этого года. Стоимость билетов – от 279 долларов включая маленький чемодан ("тролли").

Издание "Глобс" также сообщает, что российская авиакомпания "Ред Вингс" рассматривает возможность начать полеты в аэропорт Рамон, который возобновляет обслуживание международных авиарейсов впервые после начала пандемии коронавируса.

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