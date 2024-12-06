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Экономика

Израильские стартапы мобилизовали за три квартала $8,1 млрд

Хайтек
Статистика
Стартап
время публикации: 06 декабря 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 10:51
Израильские стартапы мобилизовали за три квартала $8,1 млрд
AP Photo/Elise Amendola, File

Согласно данным фонда Vintage, за первые три квартала 2024 года израильские стартап-компании мобилизовали 8,1 миллиарда долларов, на 800 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вместе с тем, количество раундов инвестиций резко сократилось с 682 раундов в 2023 году до 434 в текущем году.

Инвесторы готовы вкладывать более крупные суммы, но сосредотачиваются на стартапах на продвинутой стадии развития. Стартапам на начальных этапах развития привлечь капитал стало гораздо сложнее.

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