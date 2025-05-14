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Экономика

Трамп отменил указ Байдена об ограничении экспорта ИИ-чипов за два дня до вступления в силу

США
ИИ
Импорт и экспорт
время публикации: 14 мая 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:04
Трамп отменил указ Байдена об ограничении экспорта ИИ-чипов за два дня до вступления в силу
AP Photo/Dima Gavrysh

В последние дни своей каденции президент США Джо Байден подписал указ о существенном ограничении экспорта передовых полупроводниковых технологий, предназначенных для платформ искусственного интеллекта.

Ограничения, которые должны были распространяться в том числе на Израиль, должны были вступить в силу 15 мая.

Однако вечером во вторник, 13 мая, администрация президента США Дональда Трампа объявила об отмене указа. Замминистра торговли США Джеффри Кесслер назвал политику предыдущей администрации в сфере ИИ "непродуманной и контрпродуктивной", и заявил, что администрация Трампа "будет проводить смелую, инклюзивную стратегию по обмену американскими технологиями ИИ с надежными союзниками по всему миру, одновременно не допуская попадания технологий в руки наших противников".

Экономика
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