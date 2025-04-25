x
25 апреля 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2025
|
25 апреля 2025
|
последняя новость: 11:02
25 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Китай негласно отменил пошлины на часть американских чипов

США
Китай
время публикации: 25 апреля 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 09:58
Китай негласно отменил пошлины на часть американских чипов
AP Photo/Dima Gavrysh

Власти КНР сделали исключение из пошлины в 125% на импорт чипов из США, введенной в ответ на пошлины на китайскую продукцию, введенные Белым домом.

Как сообщает CNN, отмена пошлин на восемь видов чипов была произведена негласно. Импортеры обнаружили отсутствие пошлины только при оформлении таможенных деклараций.

Судя по всему, в Пекине сняли пошлины на продукцию, которую не могут произвести сами или получить от других стран.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 апреля 2025

WSJ: решение о замораживании пошлин было принято за спиной влиятельного советника Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 апреля 2025

Shein и Temu предупредили о повышении цен для США