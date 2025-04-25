Китай негласно отменил пошлины на часть американских чипов

Власти КНР сделали исключение из пошлины в 125% на импорт чипов из США, введенной в ответ на пошлины на китайскую продукцию, введенные Белым домом.

Как сообщает CNN, отмена пошлин на восемь видов чипов была произведена негласно. Импортеры обнаружили отсутствие пошлины только при оформлении таможенных деклараций.

Судя по всему, в Пекине сняли пошлины на продукцию, которую не могут произвести сами или получить от других стран.