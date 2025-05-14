Исследование минэнерго: реформа импорта снизила цены на бытовые электроприборы

Согласно данным исследования, проведенного по заказу министерства энергетики, реформа импорта бытовых электроприборов, проведенная в 2021 году, привела к снижению цен.

После нейтрализации инфляции, которая составила 15% за четыре года, цены на стиральные машины снизились на 1,5%, на сушильные машины – на 6%, на холодильники – на 7%, а на морозилки – на 11%.

Помимо снижения цен, исследование также показало, что реформа привела к существенному повышению эффективности электроприборов, снижающей расходы потребителей на электричество.

Среднее потребление электроэнергии сушильными машинами снизилось после реформы на 54%, позволяя покупателям экономить в среднем 162 шекеля в год.

Для стиральных машин эти показатели составили 41% и 61 шекель, для холодильников – 29% и 80 шекелей, для кондиционеров – 28% и 280 шекелей, для морозилок – 16% и 26 шекелей.

Вместе с тем, в министерстве подчеркивают, что подавляющее большинство израильтян все еще пользуется бытовыми электроприборами, купленными до реформы.

Напомним, что реформа существенно облегчила импорт в Израиль бытовых электроприборов, отвечающих стандартам Европейского союза, и ужесточила требования к энергоэффективности.