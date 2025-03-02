Стартует третий этап реформы импорта: кофемашины, блендеры, ковры и многое другое

1 марта вступил в силу третий этап реформы импорта "Что хорошо для Европы – хорошо и для Израиля". В рамках третьего этапа перехода на европейские стандарты ожидается снижение цен на импортные духовки, варочные панели, грили, тостеры, кухонные комбайны, блендеры, миксеры и мясорубки.

Третий этап реформы распространяется также на столовую посуду и контейнеры для хранения пищевых продуктов, как одноразовые, так и многоразовые, изготовленные из пластика, керамики и стекла.

Изменения коснутся также импорта кофемашин, устройств для приготовления кубиков льда, холодильников, тампонов и ковров.