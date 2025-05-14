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Экономика

Компания Nebius Аркадия Воложа выиграла тендер на создание израильского суперкомпьютера

время публикации: 14 мая 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:43
Компания Nebius Аркадия Воложа выиграла тендер на создание израильского суперкомпьютера
AP Photo/Focke Strangmann

Компания Nebius, основанная бизнесменом Аркадием Воложем, была выбрана Управлением по инновациям для создания израильского суперкомпьютера. Общий бюджет проекта – около 500 миллионов шекелей. Об этом пишут "Глобс" и "Калькалист".

На проект выделен правительственный грант из бюджета Управления по инновациям в размере 160 миллионов шекелей.

Согласно заявлению Управления, вычислительная мощность суперкомпьютера будет в четыре раза превышать пороговый уровень, требуемый в тендере, и составит 16000 петафлопс.

В тендере по созданию израильского суперкомпьютера также участвовали Google и Amazon, которые впоследствии отказались от участия.

В феврале издание The Marker писало, что компания Nebius собирается на базе одного из уже имеющихся в Израиле дата-центров создать "серверную ферму" с тысячами ИИ-чипов производства NVIDIA. Тогда же сообщалось, что компания Воложа примет участие в тендере израильского Управления инноваций по созданию нового суперкомпьютера. По условиям тендера, создатель суперкомпьютера должен будет предоставлять часть мощностей израильским компаниям и научным структурам по сниженным ценам.

У Воложа есть опыт создания суперкомпьютеров. В дата-центре Nebius в Финляндии размещен суперкомпьютер ISEG, названный в честь одного из основателей "Яндекса" Ильи Сегаловича. В мировом рейтинге суперкомпьютеров TОП-500 на ноябрь 2024 года ISEG занял 29-е место.

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