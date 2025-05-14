x
14 мая 2025
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 19:45
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания "Темпо" поднимает цены на безалкогольные напитки на 6,5%

Цены
время публикации: 14 мая 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 18:50
Компания "Темпо" поднимает цены на безалкогольные напитки на 6,5%
Nati Shohat/Flash 90

Компания "Темпо", под брендом которой в Израиле продаются популярные безалкогольные напитки Seven Up, Pepsi-Cola, XL Energy Drink, Miranda, Jomax и Nesher Beer, сообщила о повышении цен на свою продукцию на 6,5%.

Сайт Ice.co.il отмечает, что в январе компания сообщила о повышении цен на свою алкогольную продукцию до 8%, это решение вступило в силу 1 марта. Это привело к росту цен на вина "Баркан" и "Сегаль" на 4%-5,5%. Также подорожала часть крепких напитков на 2,9%-3,9%, в частности виски марок Chivas, Jameson, Glenlivet и водка Absolut. Единственный напиток, подорожавший на 8% – это виски Royal Salute.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 мая 2025

Вход в парки водных аттракционов резко подорожал
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 апреля 2025

Волна подорожаний: "Штраус", "Юниливер", "Гад", "Тара" и "Кока-Кола" объявили о повышении цен
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 апреля 2025

Мировые цены на кокосы выросли в 2,5 раза за три месяца
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 апреля 2025

The Marker: сильнее всех цены на рынке питания повысили "Тнува", "Шуферсаль" и "Виктори"