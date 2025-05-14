Компания "Темпо" поднимает цены на безалкогольные напитки на 6,5%

Компания "Темпо", под брендом которой в Израиле продаются популярные безалкогольные напитки Seven Up, Pepsi-Cola, XL Energy Drink, Miranda, Jomax и Nesher Beer, сообщила о повышении цен на свою продукцию на 6,5%.

Сайт Ice.co.il отмечает, что в январе компания сообщила о повышении цен на свою алкогольную продукцию до 8%, это решение вступило в силу 1 марта. Это привело к росту цен на вина "Баркан" и "Сегаль" на 4%-5,5%. Также подорожала часть крепких напитков на 2,9%-3,9%, в частности виски марок Chivas, Jameson, Glenlivet и водка Absolut. Единственный напиток, подорожавший на 8% – это виски Royal Salute.